Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат на изборите и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам вот на доверие - не го ли получа подавам моментално своята оставка. Това обяви лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков по време на първата пресконференция на партията след изборите.

По думите му резултатът на БСП от изборите е много лош и оставя партията извън парламента. „Ние сме длъжни да признаем този резултат. През последните осем седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани - БСП беше сред тях. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България”, каза той.

Михаил Миков: Категорично това е най-голямата загуба на „БСП-Обединена левица” на избори

Зарков заяви още, че получи ли вот на доверие започва процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. „БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ние ще се отворим за дискусия, но и за общи действия. Ще се отворим за нови хора и свежи леви идеи”, заяви Зарков.

„Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме и убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме”, допълни той.

По думите му процесът на обновление на партията ще започне именно на 1 май. Той призова левите хора на шествие в защита на труда и достойното заплащане. „Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще”, заяви още Зарков.

Повече гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова