В предаването „Челюсти” по NOVA NEWS PR експертът Диана Дамянова и политологът Страхил Делийски определиха изборния успех на Румен Радев като от умело таргетирани обещания към различни обществени групи.

„Радев направи това, което се прави исторически – обеща на всеки точно това, което той очаква да чуе. Това не е просто популизъм, а лека форма на злоупотреба с политическото доверие“, Диана Дамянова. Тя конкретизира: „На бедните обеща храна, на русофилите – по-близка Москва, на проевропейците – да не разваля нещата с Брюксел, а на бизнеса – че няма да увеличава данъците“. Според нея победата е логична, тъй като „в България близо 70% от хората искат здрава ръка“.

Страхил Делийски подчерта, че страната се намира в цикъл, започнал още през 1997 г. „Наблюдаваме динамика на периодично изчерпване на доверието. Появява се някой, който казва: "Аз ще счупя корумпирания модел", но истината е, че ние не бутаме модела, а просто сменяме неговите представители“, посочи той. Делийски добави, че за постигането на такъв висок резултат е била „задължителна подкрепата от спонсори от различен характер“, като припомни, че веднага след обявяването на политическите си намерения, Радев е потърсил контакт с представители на германския бизнес.

Редактор: Мария Барабашка