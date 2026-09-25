Делфин, бедстващ на плаж в местността Кротиря, беше спасен, след като екипи на Община Поморие и РИОСВ-Бургас се отзоваха на подадени сигнали. Акцията се провела в четвъртък.

Снимка: Facebook/Иван Алексиев

Делфинът нямал видими наранявания, но бил заседнал в плитката част до брега.

Кметът на Поморие Иван Алексиев отправи благодарности към всички доброволци на плажа, към рибарите и собственици на плавателни средства от Рибарско пристанище - Поморие, Спасителния център за диви животни и Регионалната инспекция за това, че с общи усилия са успели да изведат делфина в дълбоки води и да го спасят.