Европейският съюз не задължава България да замени винетките с плащане според изминатите километри за автомобилите до 3,5 тона от 25 март 2030 г. Това става ясно от официален отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От АПИ уточняват, че действащите европейски правила не определят 25 март 2030 г. като краен срок, след който леките и лекотоварните автомобили задължително трябва да преминат от винетна система, при която се плаща за определен период, към таксуване според реално изминатото разстояние.

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Според Института за пътна безопасност разяснението е необходимо заради информация, представена по време на брифинг в Пловдив от премиера Румен Радев и регионалния министър Иван Шишков. От организацията смятат, че от изказванията им е могло да се остане с впечатление, че подобна промяна за автомобилите до 3,5 тона е задължителна по силата на европейското законодателство.

Какво всъщност се променя през 2030 г.

Датата 25 март 2030 г. действително присъства в европейските правила, но според Института тя се отнася до тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и използването на винетно таксуване по основната трансевропейска транспортна мрежа TEN-T.

За автомобилите до 3,5 тона режимът е различен. Европейската комисия трябва да направи оценка до 25 март 2027 г., след която могат да бъдат предложени евентуални бъдещи промени. Това обаче не означава, че към момента вече има взето решение за задължително километрово таксуване на леките автомобили от 2030 г.

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В България все пак се разглеждат различни възможности за развитието на тол системата в периода 2030-2032 г. Сред обсъжданите варианти е и постепенно въвеждане на плащане според изминатите километри.

От Института за пътна безопасност подчертават, че обсъждането на подобен модел на национално ниво не го превръща в европейско изискване. Организацията настоява Министерският съвет и регионалното министерство да уточнят публично какви промени реално се подготвят и кои от тях произтичат от европейското законодателство.

Редактор: Цветина Петкова