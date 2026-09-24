Два са основните сценария пред държавата – по-добро управление на разходите или увеличаване на данъците. Това коментираха икономистите Кузман Илиев и Никола Янков в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Кузман Илиев единият вариант е държавата да оптимизира разходите си. По думите му обаче не се вижда намерение за подобна политика. Другият, по-лесен според него сценарий, е увеличаването на данъците. "Правителството не отчита достатъчно начина, по който работят хората и бизнеса, както и стимулите, които са необходими за икономиката", смята той.

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Никола Янков коментира, че държавата сякаш е решила да не променя съществуващия модел и според него липсват идеи за реформи. Той посочи, че в програмата на „Прогресивна България“ не е записано намерение за увеличаване на данъците, а за запазване на данъчния модел. По думите му това поставя въпроси относно реалното съдържание на програмата.

Кузман Илиев заяви, че според него предприеманите мерки натоварват работещите и показват липса на достатъчно разбиране за икономическите стимули. „Правят се прости пиар ходове, с които обаче ситуацията не се подобрява“, каза той.

Янков определи като пиар ходове и обявените облекчения за семействата. Според него те изместват фокуса от основния проблем – икономическата политика на държавата. „Проблемът е лявата политика, която убива бизнеса и ни лишава от бъдещи данъчни постъпления, фискалния баланс на държавата, кредитния рейтинг и репутацията на България“, заяви Янков.

Той уточни, че говорим за данъчни облекчения, а не за директни субсидии. При тях държавата не изплаща средства на семействата, а им дава възможност да приспаднат определени разходи от облагаемия си доход.

Според Янков в България отдавна липсва последователна демографска политика. "Предприемането на подобни мерки може да има негативен ефект и върху чуждестранните инвестиции. С тези мерки правителството ще изгони малкото чужди инвеститори, които има у нас“, каза икономистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева