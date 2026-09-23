Социологическата агенция „Тренд“ отбеляза 10 години от създаването си. По повод годишнината беше организирано специално събитие, на което присъстваха гости и партньори на агенцията. Вечерта премина с музика и празнично настроение.

Съоснователят на „Тренд“ Евелина Славкова благодари на целия екип за подкрепата и подчерта, че за нея е важно, че хората, започнали работа в агенцията още в първите месеци, продължават да бъдат част от екипа.

„Започнахме с наивност. Тогава лично аз бях на 27 години. Имахме надежда и това беше голямо предизвикателство. Надявам се през следващите 10 години да продължим със същия ентусиазъм, който имахме през първото десетилетие“, заяви Славкова.

Тя посочи, че плановете на агенцията са да продължи със социологическите проучвания, но и да развива допълнително дейността си.

Редактор: Дарина Методиева