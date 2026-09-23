Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи остри критики към САЩ и президента Доналд Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Докато той говореше от трибуната днес, представител на американската делегация напусна залата.

Пезешкиан заяви, че Иран е бил определян като терористична държава, но според него страната му всъщност е била жертва на тероризъм. В речта си той защити действията на Иран и посочи, че страната му не е нападала друга държава през последните 200 години, а винаги е защитавала себе си. „Те бомбардираха училище“, заяви иранският президент, отправяйки критики към действията на САЩ и Израел.

A member of the US delegation is seen walking out during the Iranian president's speech at the UN General Assembly.



Masoud Pezeshkian said Donald Trump described Iran as terrorists yesterday, but claims 'we have been the victims of terrorism'.



🔗https://t.co/N3WAZv3OjX pic.twitter.com/mAvpWuM0xv — Sky News (@SkyNews) September 23, 2026

Пезешкиан заяви, че Иран е готов за диалог, дипломация и преговори, но няма да приеме „езика на силата“. Той призова за международно сътрудничество в името на сигурността.

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Държавният глава на Иран говори и за ситуацията в Газа, като я определи като символ на неспособността на международните механизми да предотвратят страданията на цивилното население. По думите му съпротивата ще продължи, докато съществуват окупация и несправедливост.

Редактор: Дарина Методиева