Снимка: БТА/АП
Пезешкиан заяви, че Иран е бил определян като терористична държава, но според него страната му всъщност е била жертва на тероризъм
Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи остри критики към САЩ и президента Доналд Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Докато той говореше от трибуната днес, представител на американската делегация напусна залата.
Пезешкиан заяви, че Иран е бил определян като терористична държава, но според него страната му всъщност е била жертва на тероризъм. В речта си той защити действията на Иран и посочи, че страната му не е нападала друга държава през последните 200 години, а винаги е защитавала себе си. „Те бомбардираха училище“, заяви иранският президент, отправяйки критики към действията на САЩ и Израел.
A member of the US delegation is seen walking out during the Iranian president's speech at the UN General Assembly.— Sky News (@SkyNews) September 23, 2026
Masoud Pezeshkian said Donald Trump described Iran as terrorists yesterday, but claims 'we have been the victims of terrorism'.
🔗https://t.co/N3WAZv3OjX pic.twitter.com/mAvpWuM0xv
Пезешкиан заяви, че Иран е готов за диалог, дипломация и преговори, но няма да приеме „езика на силата“. Той призова за международно сътрудничество в името на сигурността.
Съветът за мир ще представи план за възстановяване на Газа за 2,45 милиарда долара
Държавният глава на Иран говори и за ситуацията в Газа, като я определи като символ на неспособността на международните механизми да предотвратят страданията на цивилното население. По думите му съпротивата ще продължи, докато съществуват окупация и несправедливост.Редактор: Дарина Методиева
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