Пезешкиан заяви, че Иран е бил определян като терористична държава, но според него страната му всъщност е била жертва на тероризъм

Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи остри критики към САЩ и президента Доналд Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Докато той говореше от трибуната днес, представител на американската делегация напусна залата.

Пезешкиан заяви, че Иран е бил определян като терористична държава, но според него страната му всъщност е била жертва на тероризъм. В речта си той защити действията на Иран и посочи, че страната му не е нападала друга държава през последните 200 години, а винаги е защитавала себе си. „Те бомбардираха училище“, заяви иранският президент, отправяйки критики към действията на САЩ и Израел.

Пезешкиан заяви, че Иран е готов за диалог, дипломация и преговори, но няма да приеме „езика на силата“. Той призова за международно сътрудничество в името на сигурността.

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Държавният глава на Иран говори и за ситуацията в Газа, като я определи като символ на неспособността на международните механизми да предотвратят страданията на цивилното население. По думите му съпротивата ще продължи, докато съществуват окупация и несправедливост.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Sky News

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