Бившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн беше осъден на 15 години затвор по дело за сексуално посегателство срещу бившата асистент-продуцент на „Топ дизайнер“ Мириам Хейли. Присъдата идва повече от година след като съдебно жури го призна за виновен при повторното разглеждане на случая, съобщава NBC News.

74-годишният Уайнстийн се яви в съдебната зала в Манхатън в инвалидна количка, като ръцете му бяха прикрепени с белезници към нея. Той не се призна за виновен по обвинението за престъпно сексуално посегателство от първа степен.

Признаха за виновен Харви Уайнстийн за сексуално насилие

Преди произнасянето на присъдата в съда беше прочетено изявление на Мириам Хейли за последиците, които преживяното е имало върху живота ѝ. По думите ѝ Уайнстийн се е възползвал от позицията и влиянието си, а случилото се е разрушило чувството ѝ за сигурност. „За мен това е доживотна присъда“, заяви Хейли.

Уайнстийн също се обърна към съда. Той отново отхвърли обвиненията срещу себе си, но се извини на всеки, когото може да е наранил с действията си. Бившият продуцент заяви, че не е съвършен и е допускал грешки, но настоя, че не е човек, който прибягва до насилие.

Съдия Къртис Фарбър отправи остри думи към Уайнстийн преди обявяването на наказанието. Той посочи, че бившият холивудски продуцент е използвал сила, за да получи това, което иска, и никога не е поел отговорност за действията си.

Случаят е част от продължила години съдебна сага около някогашния един от най-влиятелните продуценти в Холивуд. Обвиненията срещу Уайнстийн се превърнаха и в един от основните катализатори на глобалното движение #MeToo, което насочи вниманието към сексуалния тормоз и злоупотребата с власт в развлекателната индустрия и извън нея.

Харви Уайнстийн е диагностициран с рак на костния мозък

През 2020 г. Уайнстийн беше признат за виновен по две обвинения в Ню Йорк - за изнасилването на Джесика Ман и за сексуално посегателство срещу Мириам Хейли. Тогава той получи 23 години затвор.

Четири години по-късно обаче апелативен съд в щата Ню Йорк отмени присъдата и постанови делото да бъде разгледано отново. Това не означаваше, че Уайнстийн е признат за невинен - съдът установи процесуални нарушения при първоначалния процес, което наложи провеждането на нов.

При повторния процес през юни 2025 г. съдебните заседатели отново признаха Уайнстийн за виновен по обвинението, свързано с Хейли. Тя свидетелства, че през 2006 г. той я е принудил към сексуален акт в апартамента си в Ню Йорк. По друго обвинение - за предполагаемо сексуално посегателство срещу бившия модел Кая Сокола - същото жури оправда Уайнстийн.

Съдебните дела срещу продуцента продължават вече години. Уайнстийн е зад решетките от ареста си през 2018 г., а случаят му остава сред най-разпознаваемите съдебни процеси, последвали разрастването на движението #MeToo.

Редактор: Цветина Петкова