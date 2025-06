Съдебни заседатели в Манхатън признаха Харви Уайнстийн за виновен по едно от обвиненията в сексуално насилие срешу него. Това се случи в рамките на повторен процес, след като щатски апелативен съд отмени предишната му присъда от 2020 г.

Адвокатите на Харви Уайнстийн искат болничен престой вместо затвор

Уайнстийн, някога една от най-влиятелните фигури в Холивуд, беше обвинен от прокуратурата в изнасилване на актриса и сексуално посегателство над още две жени. 73-годишният продуцент пледира невинен и категорично отрича да е упражнявал насилие или да е имал сексуални отношения без съгласие.

Съдебните заседатели признаха Уайнстийн за виновен по едно от трите повдигнати обвинения — за предполагаемо посегателство над бившата му асистентка-продукция Мириам Хейли през 2006 г. В същото време той беше оправдан по обвинение за предполагаемо нападение над Кая Сокола през 2002 г., когато тя е била още 16-годишна, с амбиции да стане актриса.

Харви Уайнстийн е диагностициран с рак на костния мозък

Съдебните заседатели все още не са стигнали до решение по третото обвинение — изнасилване на актрисата Джесика Ман през 2013 г. Обсъжданията по това дело ще продължат в четвъртък.

По време на заключителните си пледоарии на 3 юни, прокуратурата заяви пред съдебните заседатели, че доказателствата сочат, чеУайнстийн е използвал властта и влиянието си, за да примамва и малтретира жени. Повече от 100 жени, включително известни актриси, обвиниха Уайнстийн в неправомерно поведение.

Обвиненията

През октомври 2017 г., разследвания на The New York Times и The New Yorker разкриват, че Уайнстийн в продължение на десетилетия е тормозил, нападал сексуално или изнасилвал десетки жени – актриси, асистентки, модели и служителки в компаниите му.

Сред обвинителките са известни имена като:

Ашли Джъд

Гуинет Полтроу

Анджелина Джоли

Роуз Макгауън

Азия Ардженто

⚖️ Съдебни процеси

Ню Йорк (2020 г.)

Присъда: 23 години затвор

Обвинения: изнасилване в трета степен и сексуално нападение от първа степен

Жертви в делото: Джесика Ман и Мириам Хейли

Калифорния (2022 г.)

Присъда: 16 години затвор

Обвинения: изнасилване и сексуално насилие срещу актриса в хотел в Бевърли Хилс през 2013 г.

🌐 Последствия

Движението #MeToo набира огромна сила след обвиненията срещу Уайнстийн. Той е изключен от Американската филмова академия. Фирмата му – The Weinstein Company – обявява фалит. Уайнстийн се превръща в символ на системния сексуален тормоз във филмовата индустрия.

