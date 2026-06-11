Слабо земетресение е регистрирано в Румъния, съобщава Европейският и средиземноморски сеизмологичен център. Трусът е бил с магнитуд 3,6 и е локализиран в района на град Бузау.

Той е в непосредствена близост до сеизмичната зона Вранча, която е най-активният земетръсен район в Румъния и един от най-значимите в Европа.

Земетресение в района на Вранча

По данни на сеизмолозите огнището на земетресението е било на значителна дълбочина - над 100 километра под земната повърхност.

Земетресението е засечено и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, като българските специалисти също определят магнитуда му на 3,1 по Рихтер. Няма информация трусът да е бил усетен на територията на България, нито са съобщени данни за щети или пострадали.

Редактор: Цветина Петкова