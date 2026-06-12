Професор Николай Неновски встъпи в длъжност като член на Управителния съвет на Българската народна банка. Това става след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването му. Това е втори мандат за професор Неновски на тази позиция.

Той е доктор на икономическите науки и е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция. Неновски също така е директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство.

Преназначиха Николай Неновски като член на УС на Българската народна банка

Редактор: Ралица Атанасова