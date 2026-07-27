Цените на петрола отчетоха силен спад в понеделник, след като напрежението между Съединените щати и Иран временно отслабна. Липсата на нови военни удари през почивните дни и появилите се сигнали за подновяване на дипломатическите усилия върнаха надеждите, че корабоплаването през стратегическия Ормузки проток ще бъде нормализирано.

Вашингтон не предприе нови атаки след почти две седмици военни действия срещу цели в Иран. В същото време специалният пратеник на президента Доналд Тръмп в ООН заяви, че американската администрация дава шанс на дипломатическите преговори. От Техеран също обявиха, че преустановяват ответните си удари срещу държави в региона, което донесе известно успокоение на пазарите.

Петролът поевтиня въпреки напрежението между САЩ и Иран

Военната ескалация по-рано този месец, предизвикана от нападения срещу кораби в района на Ормузкия проток, разклати световните енергийни пазари и доведе до рязък скок в цените на суровината. Допълнително напрежение създадоха и атаките на подкрепяните от Иран хути срещу плавателни съдове в района на Баб ел Мандеб - един от ключовите морски маршрути към Червено море.

След новините за възможно успокояване на обстановката двата водещи петролни бенчмарка поевтиняха значително. Сортът "Брент" загуби над 7% от стойността си в рамките на деня и за кратко слезе под психологическата граница от 90 долара за барел.

Цените на петрола с рязък спад след обявяването на спиране на огъня между Иран и САЩ

Допълнителен оптимизъм на пазарите внесоха и съобщенията, че Иран и Оман обсъждат механизми за гарантиране на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. По думите на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи разговорите са насочени към изработване на общи принципи и практически механизми за сигурно преминаване на корабите при зачитане на суверенитета на държавите в региона.

Редактор: Цветина Петкова