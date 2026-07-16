Цените на петрола отбелязаха спад на международните пазари, след като инвеститорите започнаха да реализират печалби и да преоценяват риска от ескалация на конфликта между САЩ и Иран. Това се случва на фона на новите американски удари по ирански военни обекти и опасенията за сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

През последните дни Вашингтон атакува ирански крайбрежни отбранителни съоръжения и ракетни позиции, след като възстанови морската блокада срещу страната. В отговор Техеран предупреди, че може да предприеме действия, които да засегнат енергийните доставки в региона, определяйки ситуацията като „екзистенциална война“ със Съединените щати.

Петролът поевтиня рязко след обявеното споразумение между САЩ и Иран

След няколко поредни сесии на поскъпване цената на сорта Брент се понижи с 24 цента до 84,95 долара за барел. Американският лек суров петрол също отстъпи, като достигна 79,45 долара за барел.

Въпреки днешната корекция, котировките остават близо до най-високите си нива за последния месец. По-рано през деня Брент дори поскъпна с почти долар, преди пазарът да обърне посоката.

Според пазарни анализатори геополитическото напрежение продължава да подкрепя цените, но инвеститорите вече са насочили вниманието си към това дали конфликтът реално ще доведе до сериозни смущения в доставките на петрол и природен газ.

Цените на петрола с рязък спад след обявяването на спиране на огъня между Иран и САЩ

Допълнителни притеснения предизвиква ситуацията в Ормузкия проток - един от най-важните енергийни коридори в света. Данните показват, че трафикът през него е намалял значително след възстановяването на американската блокада срещу Иран. Преди избухването на конфликта през протока преминаваше около 20% от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Военните действия между САЩ и Иран се възобновиха миналата седмица, което постави под въпрос устойчивостта на постигнатото по-рано през годината примирие и засили опасенията за нова нестабилност на енергийните пазари.

Редактор: Цветина Петкова