Коментар на Таня Петрова, Филип Лазаров и Мирослав Димитров

В понеделник в студиото на „Пресечна точка” гости бяха журналистът Таня Петрова, влогърът Филип Лазаров и водещият Мирослав Димитров.

Първата тема, която коментираха, беше за битката за президентското кресло, след като Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за поста, а БСП заяви, че ще я подкрепи. 

След това гостите обсъдиха и въпроса станаха ли пътните инциденти „новото нормално“? 

Цялото предаване гледайте във видеото.


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