-
Гореща испанска фиеста от Кристина Патрашкова в „Черешката на тортата“
-
Силни емоции и уверена игра в "Сделка или не"
-
Легендите срещу Шукадарови в "Семейни войни"
-
Ивет Лалова – от пистата до свещената Арена на „Игри на волята“
-
„Събуди се“: Статистиката казва, че цените падат, но така ли е в действителност?
-
„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят
Коментар на Таня Петрова, Филип Лазаров и Мирослав Димитров
В понеделник в студиото на „Пресечна точка” гости бяха журналистът Таня Петрова, влогърът Филип Лазаров и водещият Мирослав Димитров.
Първата тема, която коментираха, беше за битката за президентското кресло, след като Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за поста, а БСП заяви, че ще я подкрепи.
След това гостите обсъдиха и въпроса станаха ли пътните инциденти „новото нормално“?
Цялото предаване гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни