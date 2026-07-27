59-годишен мъж е бил задържан, след като седнал зад волана с изключително висока концентрация на алкохол. Дрегерът отчел 5,35 промила, което е сред най-високите стойности, регистрирани в Шуменска област.

Случаят е от 24 юли. Около 10:00 часа полицейски екип спрял за проверка товарен автомобил във Велики Преслав. Униформените веднага забелязали, че водачът е във видимо нетрезво състояние.

Задържаха шофьор в София с рекордните 5,5 промила

При извършената проверка с техническо средство дрегерът отчел 5,35 промила алкохол в издишания въздух. На мъжа е взета кръвна проба за химичен анализ, която ще потвърди точната концентрация на алкохол.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа в районното управление във Велики Преслав, а управляваният от него автомобил е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно полицията в Ямбол установи 41-годишен мъж да шофира автомобил с над три промила алкохол в кръвта. Той е спрян за проверка около 01:50 часа в понеделник, съобщиха от Областната дирекция на МВР, съобщава кореспондентът на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

На мъжа е направен тест на място за употреба на алкохол. Той е дал кръвна проба за медицинско изследване.

Колата е иззета по надлежния ред. Процесуално-следствените действия продължават, посочиха още от полицията.