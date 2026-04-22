Водачът бил спрян за проверка в "Обеля"
Полицията в София задържа мъж с рекордно количество алкохол в кръвта. Според източници на NOVA той бил спрян за проверка тази сутрин на улица “Димитрий Лихачов” в столичния квартал "Обеля" малко след 10 ч.
Униформените веднага разбрали, че водачът е употребил алкохол, а направеният му тест отчел 5.5 промила. Мъжът е задържан, а колата е иззета.
