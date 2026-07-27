Словенският съдия Славко Винчич прекрати своята професионална кариера на 46-годишна възраст. Така неговият последен двубой остава финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина, който се проведе в Ню Джърси. Новината беше официално потвърдена от Словенската футболна федерация (NZS) със специално съобщение.

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Наскоро той беше обявен от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) за най-добрия съдия на последното издание на Мондиала.

Според федерацията на родината му ръководейки „най-важния мач, който съществува в света на спорта“, Винчич е „бетонирал статута си на един от най-добрите съдии в историята“.

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От Словенската футболна федерация вече подготвят специална церемония, на която да го признаят за най-добрия съдия в историята на страната.

Във времето Винчич е ръководил финали в Шампионска лига и Лига Европа. Той беше част от съдийските наряди на четири Европейски първенства. Неговата кариера продължи 16 сезона.

Редактор: Станимира Шикова