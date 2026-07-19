Испания е новият световен шампион. „Ла Роха“ спечели Мондиал 2026 в епична битка на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, надделявайки с 1:0 над Аржентина.

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Победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-ата минута. В продълженията на мача „гаучосите“ играеха с човек по-малко заради червен картон на Енцо Фернандес.

Отборът на Луис де ла Фуенте беше по-добрият през всичките 120 минути на мача – те владееха повече топката и имаха повече положения, докато вече бившите световни шампиони играеха много дефанзивно и разчитаха само и единствено на своя вратар Емилиано Мартинес.

През първата част Ламин Ямал можеше да вкара, и то рано, но пропусна. През втората част натискът на „Ла Роха“ се засили, но голът така и не падаше. И през второто полувреме Испания натискаше здраво, но Мартинес изби хубави удари на Баена, Пау Кубарси и Ламин Ямал.



Преломният момент дойде в третата минута на добавеното време. Тогава Енцо Фернандес, който имаше жълт картон, влезе много грубо в краката на Пау Кубарси и бе изгонен от рефера Славко Винчич, пише Gong.bg.



Натискът на Испания в продълженията бе зловещ. Първо бе отменен гол на Нико Уилямс заради нарушение на Микел Мерино преди това. После пък самият Мерино с глава бе близо до гол, но пропусна.



Всичко приключи в 106-ата минута! Тогава Феран Торес отбеляза за 1:0. Той се възползва от разбъркване в наказателното поле и свалена топка от Нико Уилямс, след което с мощен удар с левия крак не сбърка!



До края „гаучосите“ не успяха да вкарат, а и попадение на Феран Торес бе отменено. Така титлата отиде при Испания, която игра най-силно, постоянно и красиво на Мондиал 2026!

IT’S TIME! 🇪🇸🇦🇷



The biggest stage is ready. Who is going to win?#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

► Удължиха с пет минити второто продължение.

► 114-ата минута - отменен гол на Испания. Феран Торес изпрати топката в мрежата, но попадението не беше зачетено, заради засада.

Снимка: gettyimages

► В началото на второто продължение - гол за Испания. Нико Уилиамс отклони центриране на Ламин Ямал към точката на дузпата. Там беше Феран Торес, който отбеляза точно попадение.

Снимка: gettyimages

► В първото продължение - отменен гол. Нико Уилямс бележи, но голът е отменен заради нарушение на Микел Мерино срещу Николас Отаменди.

Снимка: gettyimages

► Край на второто полувреме. Няма отбелязан гол. Очакват се още 2 продължения по 15 минути.

► В добавеното време - втори жълт картон за Енцо Фернандес, който влезе много грубо в краката на Пау Кубарси и бе изгонен от рефера Славко Винчич. Аржентина остана с играч по-малко.

Снимка: gettyimages

► Дадоха 4 минути добавено време и във второто полувреме.

► В 83-ата минута жълт картон за аржентинеца Енцо Фернандес.

► Няколко минути по-късно - смяна в съставите и на двата отбора.

► В 52-рата минута жълт картон за Леандро Даниел Паредес.

Снимка: gettyimages

► В 47-ата минута, малко след подновяване на второто полувреме Алекс Баена стреля право във вратаря на Аржентина Емилиано Мартинес.



Снимка: gettyimages

► Първото полувреме приключи при резултат 0:0, след като беше удължено с 5 минути.

► В 44-ата минута се наложи смяна в отбора на гаучосите - Николас Отаменди замени Мартинес.

Снимка: gettyimages

► В 41-вата минута - първи жълт картон за в мача за аржентинеца Лисандро Мартинес.

Снимка: gettyimages

► В 35-ата минута отборите на Испания и Аржентина все още играят при 0:0.

► Секунди по-късно другият вратар - Унай Симон, трябваше да излиза далеч напред, за да спира Меси.

Снимка: gettyimages

► В 6-ата минута. Отлична атака на Испания. Дани Олмо намира Ламин Ямал, чийто удар е избит от Емилиано Мартинес.

Снимка: gettyimages

Стартовите състави

ИСПАНИЯ: 1. Унай Симон, 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея, 8. Фабиан Руис, 16. Родри, 11. Дани Олмо, 19. Ламин Ямал, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал



Резерви: 1. Давид Рая, 13. Жоан Гарсия, 2. Марк Пубил, 3. Алехандро Грималдо, 4. Ерик Гарсия, 5. Маркос Йоренте, 6. Микел Мерино, 9. Гави, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 7. Феран Торес, 11. Йереми Пино, 17. Нико Уилямс, 25. Виктор Муньос, 16. Борха Иглесиас



АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес, 4. Гонсало Монтиел, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико, 7. Родриго Де Пол, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър, 11. Нико Гонсалес, 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси



Резерви: 1. Хуан Мусо, 12. Херонимо Рули, 2. Маркос Сенеси, 19. Николас Отаменди, 25. Факундо Медина, 26. Науел Молина, 5. Леандро Паредес, 8. Валентин Барко, 11. Джовани Ло Селсо, 14. Есекиел Паласиос, 16. Тиаго Алмада, 17. Джулиано Симеоне, 18. Нико Пас, 21. Хосе Лопес, 22. Лаутаро Мартинес

Редактор: Станимира Шикова