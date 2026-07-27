55-годишен мъж е починал, след като беше блъснат, докато се е придвижвал с електрическа тротинетка в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:30 часа на кръстовище в железничарския град. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 26-годишна жена от Горна Оряховица, е ударил движещата се по път с предимство електрическа тротинетка, управлявана от 55-годишния мъж.

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Пострадалият е бил транспортиран и настанен за лечение в болница във Велико Търново, но въпреки усилията на медиците, по-късно е починал.

Пробите на шофьорката за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От нея е взета и кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.