59-годишен мъж от село Медовец е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка, съобщиха от полицията във Варна.

Пътният инцидент е станал в сутрешните часове на неделния ден.

13-годишен блъсна с тротинетка дете в Карнобат

При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра. Той е настанен в болница в много тежко състояние и лекарите се борят за живота му.

Редактор: Цветина Петкова