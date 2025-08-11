Снимка: iStock
Той е получил пневмоторакс и счупвания
59-годишен мъж от село Медовец е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка, съобщиха от полицията във Варна.
Пътният инцидент е станал в сутрешните часове на неделния ден.
При падането мъжът е получил пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра. Той е настанен в болница в много тежко състояние и лекарите се борят за живота му.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Мила Едрева, БТА
