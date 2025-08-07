8-годишно момченце е пострадало при сблъсък с тротинетка на кръстовището на карнобатските улици "П.К.Яворов" и "Драва".

Инцидентът е от 6 август около 18:20 часа. Електрическата тротинетка е управлявана от 13-годишен младеж. Поради загуба на контрол той блъска намиращото се на пътното платно малко дете. То е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение.

Редактор: Цветина Петкова