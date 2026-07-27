Изстрели са били произведени в близост до американското консулство в Торонто, но няма пострадали. Това е вторият подобен случай в района на дипломатическата сграда през последните четири месеца. „Служители са чули изстрел в района“, а „бял седан е бил забелязан да напуска мястото“, съобщи полицията в Торонто в публикация в X.

Районът е бил отцепен, а на място са открити гилзи. Няма ранени и все още няма установени заподозрени, посочиха органите на реда. Американското консулство благодари на полицията за „реакцията ѝ“ след стрелбата, предаде АФП.

Двама души бяха убити, а петима ранени при стрелба в Торонто

На 10 март двама мъже произведоха няколко изстрела по консулството при случай, който полицията определи като „инцидент, свързан с националната сигурност“. След него бяха засилени мерките за сигурност около американски и израелски дипломатически обекти в канадския град на фона на войната в Близкия изток.

Трима убити при стрелба в еврейски квартал в Монреал

Двама мъже на 18 и 19 години бяха арестувани през юни в рамките на разследването на тази стрелба. Полицията заяви, че двамата са били вербувани за извършване на насилствени действия, но не предостави допълнителни подробности. Полицията съобщи още, че разследва и други стрелби, извършени по сходен начин, включително нападението срещу синагога в Торонто на 2 март.

Редактор: Станимира Шикова