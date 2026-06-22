Трима души, в това число полицай и предполагаемият извършител, са убити при стрелба в еврейски квартал в канадския град Монреал. Полицейска служителка е ранена, съобщи полицията, цитирана от „Франс прес“.

Полицейската операция все още продължава, допълниха органите на реда, без да огласят подробности за обстоятелствата около трагедията или за подбудите на извършителя. „На този етап не знаем какви са мотивите за случилото се“, заяви пред Радио „Канада“ министърът на обществената сигурност в провинция Квебек Ян Лафрениер.

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В жилищния квартал в западната част на Монреал, където има множество еврейски магазини и ресторанти, има засилено полицейско присъствие.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват мъж във военна униформа да лежи на земята.

Властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Движението по близката автомагистрала е блокирано.

Канадската еврейска организация Център по израелските и еврейските въпроси написа в Х, че следи отблизо развитието на ситуацията.

„С дълбока тъга потвърждаваме смъртта на един от нашите полицейски служители при изпълнение на служебния му дълг“, съобщиха от полицията на Монреал в изявление, публикувано в социалната мрежа X.

It is with deep sadness that we learn of the tragic death of the @SPVM police officer who was shot today during the intervention in Côte-des-Neiges.



Our condolences go to his family, his loved ones, and all his colleagues. We stand with the men and women of the police force who… https://t.co/n6nrrDg6o2 — CIJA (@CIJAinfo) June 22, 2026

Редактор: Мария Барабашка