Двама души бяха убити днес, а петима ранени, при стрелба в Торонто, Канада, съобщи градската полиция в профила си в X, цитирана от Франс прес.

"Има активен стрелец, петима души са открити с огнестрелни рани, а двама са обявени за убити на място. Моля, незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията", посочи градската полиция.

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Редактор: Ивета Костадинова