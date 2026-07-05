Инцидентът е станал в района на Бруклин

Осем души, включително четири деца, пострадаха при стрелба по време на празненствата за Деня на независимостта в нюйоркския квартал „Кони Айлънд“, съобщи полицията в града.

Инцидентът е станал малко преди 23:00 часа местно време в района на Бруклин, където хиляди хора се бяха събрали за празничните прояви по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.

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Сред ранените са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 6, 7, 12 и 14 години. Всички пострадали са откарани в болница. Седем от тях са в стабилно състояние, докато 21-годишна жена е с опасност за живота.

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На мястото на стрелбата е открито огнестрелно оръжие. Няма задържани, а полицията продължава разследването, за да установи обстоятелствата около инцидента и извършителя.

Стрелбата хвърли сянка върху националния празник, по време на който в цялата страна се проведоха мащабни тържества, посветени на 250 години американска независимост

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

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