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Инцидентът е станал в района на Бруклин
Осем души, включително четири деца, пострадаха при стрелба по време на празненствата за Деня на независимостта в нюйоркския квартал „Кони Айлънд“, съобщи полицията в града.
Инцидентът е станал малко преди 23:00 часа местно време в района на Бруклин, където хиляди хора се бяха събрали за празничните прояви по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.
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NOW: Five people were shot Saturday night in Coney Island, Brooklyn, victims included a 5-year-old and a 7-year-old, according to NBC4 .— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 5, 2026
The shooting happened on Surf Avenue and W 30th street.
Video by Lloyd Mitchell | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/zYaaLV3rBw
Сред ранените са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 6, 7, 12 и 14 години. Всички пострадали са откарани в болница. Седем от тях са в стабилно състояние, докато 21-годишна жена е с опасност за живота.
BREAKING: JULY 4TH SHOOTING IN CONEY ISLAND— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 5, 2026
At least 8 people were injured in a shooting late Saturday night in Coney Island, New York, according to NYPD.
Four of the victims are children, ages 6 to 14.
Police say one victim, a 21-year-old woman, is in critical condition. The…
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На мястото на стрелбата е открито огнестрелно оръжие. Няма задържани, а полицията продължава разследването, за да установи обстоятелствата около инцидента и извършителя.
Reports: At least eight people, including four children, were injured in a shooting at Coney Island, Brooklyn, during America's Independence Day celebrations.— DDF NEWS (@ddfmarketing1) July 5, 2026
Police and emergency crews responded to the scene as authorities launched an investigation. pic.twitter.com/1FacdWZCRk
Стрелбата хвърли сянка върху националния празник, по време на който в цялата страна се проведоха мащабни тържества, посветени на 250 години американска независимостРедактор: Цветина Петкова
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