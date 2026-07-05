Осем души, включително четири деца, пострадаха при стрелба по време на празненствата за Деня на независимостта в нюйоркския квартал „Кони Айлънд“, съобщи полицията в града.

Инцидентът е станал малко преди 23:00 часа местно време в района на Бруклин, където хиляди хора се бяха събрали за празничните прояви по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.

Трима ранени при стрелба на „Таймс Скуеър” в Ню Йорк (ВИДЕО)

NOW: Five people were shot Saturday night in Coney Island, Brooklyn, victims included a 5-year-old and a 7-year-old, according to NBC4 .



The shooting happened on Surf Avenue and W 30th street.



Video by Lloyd Mitchell | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/zYaaLV3rBw