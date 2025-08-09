Трима души бяха ранени при стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, съобщи местната полиция, цитирана от „Асошиейтед Прес” и „Ройтерс”.

17-годишен мъж е бил задържан и разпитан във връзка със стрелбата, като още не са били повдигнати обвинения, съобщават още властите в Ню Йорк. Оръжието му също е било иззето.

Пострадалите - 18-годишна жена, както и двама мъже – съответно на 19 и на 65 години – са в болница за лечение и към момента са в стабилно състояние.

Стрелбата е открита около 01:20 часа местно време, като преди нея е имало вербален сблъсък с една от жертвите, съобщиполицията. Все още не е изяснено дали двамата са се познавали или свадата е била случайна.

Масовите стрелби са сравнително обичайно явление в САЩ, където оръжията са широко достъпни, отбелязва "Ройтерс".

Случаят, разиграл се на едно от най-известните за туристи места в Ню Йорк, следва стрелба през юли в офис сграда в Манхатън, при която загинаха четирима души – един от тях бе високопоставен директор в корпорацията "Блекрок" а друг бе местен полицай.

От началото на годината в града е имало рекордно малко стрелби и жертви, се казва в изявление на полицията от 4-и август.

Престъпността е сред ключовите теми преди избори в най-големия американски град, където през ноември предстоят местни избори.

