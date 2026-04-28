Признанието е за коректно отразяване на авиационната тематика
Признание за NOVA. Репортерът Запрян Запрянов беше отличен от Асоциацията на българските авиокомпании за коректно отразяване на авиационната тематика.
Церемонията се проведе по време на годишната среща на бранша в столицата. В нея участваха представители на български авиокомпании, международни летища, Министерството на транспорта, ГВА и „Ръководство на въздушното движение”.
Освен за традиционните годишни награди, представителите на авиоиндустрията се събраха, за да обсъдят предизвикателства пред въздухоплаването, включително в контекста на световната криза с горивата и постоянно растящите цени.
Снимка: БТА
Редактор: Ина Григорова
