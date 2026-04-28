Признание за NOVA. Репортерът Запрян Запрянов беше отличен от Асоциацията на българските авиокомпании за коректно отразяване на авиационната тематика.

Церемонията се проведе по време на годишната среща на бранша в столицата. В нея участваха представители на български авиокомпании, международни летища, Министерството на транспорта, ГВА и „Ръководство на въздушното движение”.

Освен за традиционните годишни награди, представителите на авиоиндустрията се събраха, за да обсъдят предизвикателства пред въздухоплаването, включително в контекста на световната криза с горивата и постоянно растящите цени.

Снимка: БТА

