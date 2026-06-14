Силвена Роу: Сънят е истинският безплатен лукс

„За бързо нищо не става“, това коментира шеф готвачът и експерт по хранене за дълголетие Силвена Роу в предаването „Събуди се“ по NOVA. Тя допълни, че постигането на добра форма е процес, който изисква цялостна промяна в начина на живот, включваща здравословно хранене, правилен сън и управление на стреса.

В рамките на разговора Силвена Роу обясни, че бързите резултати се връщат еднакво бързо към старото положение и всичко в живота зависи от отношението ни към собствения организъм. Като част от правилните навици тя препоръча на хората в добро здраве да практикуват периодично гладуване. По нейни думи, ако последното ядене за деня е към 15:00–16:00 часа, а следващото – към 09:00–10:00 часа на другия ден, този период дава възможност на чревния тракт и мозъка да се изчистят и преориентират. Когато гладуването продължи над 16 часа, се задейства процесът аутофагия, при който тялото се самопречиства.

От Дубай до Пловдив: Силвена Роу учи студенти как се прави здравословен шоколад

„Сънят е истинският безплатен лукс“, отбелязва експертът по хранене и съветва хората да си лягат по-рано, около 21:00 часа. Тя изтъкна, че сънят действа като чистачка за главата, която премахва ненужните мисли, спомени и неща, а освен това осигурява почивка за организма, тъй като тогава се спира приема на храна. Силвена Роу даде пример със себе си, като сподели, че си ляга между 20:30 и 21:00 часа и спи по 10–12 часа, което помага за поддържането на кожата и доброто състояние на тялото.

По отношение на имунната система шеф готвачът обясни, че 70% от нея живее в чревния тракт. Тя препоръча консумацията на качествени протеини, качествени фибри и малък процент алтернативни въглехидрати. За подсилване на имунитета Силвена Роу акцентира върху приема на витамини, минерали и най-вече зеленини, тъй като те са пълни с полифеноли и антиоксиданти. Тя посочи, че от октомври до март прилага специална система за подсилване на организма, като подчерта, че храната трябва да се възприема като код и информация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Разговор с Gemini

Редактор: Мария Барабашка