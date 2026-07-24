Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на осем американски самолета цистерни на авиобаза "Безмер", а на фона на това в селото започна подписка срещу разполагането на американските машини. В студиото на "Денят на живо" политологът Огнян Минчев разкритикува начина, по който управляващите са комуникирали решението за разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер" и заяви, че липсата на ясни обяснения в дългосрочен план е довела до обществено напрежение и страхове сред хората.

Според него кабинетът не е успял нито да разясни причините за разполагането на самолетите, нито да изпълни обещанието за отпадане на визите за САЩ. По думите му през повече от 20-те години членство на България в НАТО и Европейския съюз политиците е трябвало последователно да обясняват, че съюзническите войски и съвместните бази са гаранция за сигурността на страната.

Заради американските самолети: Военният министър се среща с кметове от Ямболско

„Хората не протестират, защото нормално и разумно им е обяснявано, че тези контингенти са щит за нашата страна. В последните години определен кръг политици, включително Румен Радев, както и платени анализатори, политолози и журналисти, непрекъснато раздухват страхове, че едва ли не ние, бидейки членове на НАТО и ЕС, сме потенциална мишена“, заяви Минчев.

Политологът отправи критики към премиера, като заяви, че през последните години са били насаждани страхове, че членството в НАТО превръща България в потенциална мишена. „Сега Радев трябва да обясни, че тези цистерни са част от споразумението, което е подписано още през 2006 г. - нещо, което беше спестявано в продължение на години за сметка на всяване на паника и говорене на лъжи. Бумерангът се връща върху него, защото той не може да убеди същите хора, които в продължение на години е лъгал и заблуждавал“, каза той.

По думите му външната политика не трябва да бъде поле за остри партийни сблъсъци, а тема, по която да се търси национално съгласие.

Хиляди се подписаха срещу разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"

„Не смятам, че е коректно политическите сили, които гласуваха „против“ решението, да реагират по този начин, защото важните национални решения трябва да бъдат консенсусни“, допълни политологът.

По думите му България е единствената държава в света, в която външната политика е обект на „яростна партизанска разпра и конфликт“. „В повечето представителни демокрации властта и опозицията спорят по всички вътрешнополитически теми, но по външната политика стремежът е да се постигне съгласие, защото това е споделен национален интерес“, обясни Минчев. Той изрази мнение, че липсата на единна позиция по ключови въпроси на сигурността създава несигурност сред обществото. „Българският национален интерес е непрекъснато разпокъсан на части и хората разбират, че тези политици, които ги представляват, не са в състояние да гарантират сигурността в държавата, което поражда страхове“, заяви още той.

По отношение на бюджета Минчев сподели, че е нормално опозицията да използва слабостите на финансовата рамка, за да печели обществена подкрепа. „Този бюджет ни вкарва в една спирала на задлъжняване, която тревожи Брюксел“, предупреди Минчев.

Той отправи критики и към отношенията между настоящата власт в лицето на премиера Радев и политическите партии, като ги определи като „задкулисно съперничество“. „Румен Радев има задкулисно съперничество с партиите на статуквото. Едно от обещанията му беше да се бори с олигархията. Вместо да го направи, той я осинови и разшири параметрите, в които тя може да печели. Отнемането на сградата на ДПС и разследванията на министър Демерджиев срещу лица на ДПС са само част от поредния политически ПР“, смята политологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов