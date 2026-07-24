Историята на кучето Майло буквално превзе социалните мрежи през последните дни. Оказа се, че героят на световните шампиони по футбол Испания - голмайсторът във финалния мач Феран Торес, отглежда домашен любимец, осиновен от България.

Четириногият му приятел Майло е осиновен от приюта „Улични сърца БГ“ в дряновското село Глушка. Той го е взел през 2021 година чрез организация, с която тогава приютът работел във Великобритания. По това време футболистът се състезавал за английския "Манчестър Сити", където живял с кучето. След трансфера си в Испания той взел Майло със себе си.

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Днес кучето живее заедно с Торес и още три негови домашни любимци. А историята има и продължение - от Дряново вече поканиха звездата на Испания и „Барселона“ да ги посети.

От приюта в Дряново разказват, че още през 2021 година са съобщили, че футболистът е осиновил куче именно от тях, но тогава новината не е получила широк обществен отзвук. „Станахме известни за една нощ“, разказва в "Здравей, България" Теодора, която е част от екипа на приюта.

По думите ѝ съдбата на Майло първоначално не се различавала от тази на много други изоставени животни. „Беше изоставен с братята и сестрите си под мост в окаяно състояние“, спомня си жената.

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След получен сигнал доброволците успяват да приберат малките кученца, да им осигурят ветеринарни грижи, ваксини, чипове и паспорти, а след това започват да им търсят нов дом. „След като вече свикнаха с живота тук и опознахме характерите им, ги пуснахме в сайт за осиновяване, с който работехме чрез организация във Великобритания“, заяви Теодора.

Именно там Феран Торес вижда Майло. „Торес го е видял, харесал го е, което е огромна чест за нас. Организацията работеше с приюти от цял свят - Европа, Тайланд, Азия. За нас е огромна чест, че от стотици кучета е избрал точно нашето“, твърдят от приюта.

Днес приютът вече сам организира международните осиновявания, след като британската организация е прекратила тази дейност и се е насочила основно към спасяването и подпомагането на животни и други организации.

От екипа разказват и за други впечатляващи съдби на спасени кучета. Сред тях е Харли, който е открит изоставен край пътя от канадка, преминаваща през България с мотор. „Тя го вижда отстрани на пътя, не е могла да го остави и известно време го е возила с мотора си, докато стигне до ветеринарна клиника във Велико Търново“, допълват от приюта.

В момента в приюта „Улични сърца БГ“ живеят около 55 кучета, които очакват своите осиновители. Доброволците се надяват, че популярността на историята на Майло ще помогне на още хора да изберат осиновяването.

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