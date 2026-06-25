Футболната треска около Световното първенство в Мексико вече обхваща не само феновете, но и техните домашни любимци. Кучета, патици, хамстери и дори коне се появяват с фланелките на националния отбор. А по пазарите в мексиканската столица търсенето на миниатюрни футболни фланелки е толкова голямо, че някои търговци вече са изчерпали всички наличности.

Мексиканката Айда решава да облече своето куче, след като видяла снимки на Мерлин - патицата, превърнала се в онлайн сензация и в един от символите на футболната еуфория в страната.

Историята на Мерлин - патицата, предсказала победата на Мексико на Мондиала

"Тя е мини шнауцер, често я обличаме, особено когато е студено. Има дори официална рокля за специални случаи. Когато имаме събиране у дома, ѝ я обличаме. А за зимата има палта", казва Айда.

По сергиите могат да се намерят не само фланелки, но и типичните шапки сомбреро, каски за мотор и различни аксесоари за домашни любимци. А освен представените стоки, някои обекти приемат и индивидуални поръчки, за да може всеки член на семейството да бъде облечен в цветовете на любимия отбор.

"Най-забавното е, че всички искат да изглеждат като близнаци. Стопаните идват и купуват същите фланелки за домашните си любимци, каквито и те носят", коментира търговецът Диана Монтес.

Футболната еуфория обаче е създала и сериозно търсене. Някои търговци споделят, че вече са изчерпали всички наличности.

"Хората търсят по-евтини варианти. Оригиналните екипи струват около хиляда песос, а тези са по 100 или 150. Разликата е голяма и затова търсенето беше огромно", посочва търговецът Ефраин Миранда.

С всеки изминал ден футболната еуфория обхваща Мексико все повече, като възрастта, размерите и дори вида вече нямат значение.

Редактор: Ивета Костадинова