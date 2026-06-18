Снимка: БТА/АП
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Птицата се превърна в неофициален талисман на мексиканския отбор
Домашна патица на име Мерлин се превърна в истинска атракция по улиците на Мексико Сити по време на Световното първенство по футбол.
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Птицата, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, стана популярна след видео, разпространено в социалните мрежи. В него Мерлин избира мексиканското знаме с човката си и така сякаш предсказва победа на Мексико срещу Южна Корея.
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Собственичката на патицата споделя, че не е очаквала такъв интерес. По думите ѝ хората са приели Мерлин като неофициален талисман на мексиканския отбор.Редактор: Станимира Шикова
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