Здравната инвестиционна компания, която е ангажирана с финансирането и изграждането на Националната детска болница, разполага с над 46 млн. евро в бюджета си. Т.е. за тази година за изграждането на болницата не е необходимо предвиждането на средства. Това заяви здравният министър Катя Ивкова пред журналисти по повод критиките към Бюджет 2026.

Тя посочи, че процедурата по изграждането на болницата към момента е стопирана, тъй като ръководството на Здравната инвестиционна компания е внесло жалба във Върховния административен съд. Поради тази причина не е необходимо да се предоставят допълнителни средства, заяви министърът.

Има ли предвидени средства в бюджета за 2026 за Националната детска болница

Ивкова каза още, че в края на август ще стартира изготвянето на актуализираната бюджетна прогноза, в която ще бъдат прогнозирани съответните средства. „Няма опасност от липса на средства за самото изграждане на болницата”, беше категорична тя.

Министърът обясни, че дружеството – Здравната инвестиционна компания – е създадено през юли 2020 г. „За шест години виждаме какъв е резултатът – една обжалвана процедура. Поради това изисках да получа график, за да знаем какво е виждането на самото дружество за изграждането на болницата”, каза още Ивкова. Тя подчерта, че към момента е представен график, като в него е посочено, че от октомври или ноември трябва да започне проектирането. Ивкова обясни още, че Министерството на здравеопазването няма възможност за правен контрол върху тръжната процедура и затова ще предвидят стъпки да върнат този контрол във ведомството, за да може „аз, когато отговарям пред обществото, да мога да обясня какви стъпки МЗ предприема, а не дружеството”.

Министърът беше категорична, че кабинетът не се отказва от строителството на детската болница, това дори е негов приоритет. По отношение на работата с Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница министърът каза, че няма проблеми.

Редактор: Цветина Петрова