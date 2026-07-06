В Бюджет 2026 липсват пари за Националната детска болница. Според предварителните разчети тя ще струва над 382 милиона евро без ДДС.

По сметките на инвестиционната компания, която отговаря за изграждането, има само около 47 милиона евро. Това прави едва 12% от необходимата сума.

На този фон притесненията сред неправителствения сектор са, че и в бюджета до края на 2026 г., и в прогнозата за следващите 2 години няма дори и едно евро, което да е предвидено за последващото проектиране, изграждането, инфраструктурата, оборудването и персонала.

Сред ключовите приоритети, заявени от новото правителство, се нареди проект, който е в ход вече близо половин век – Националната детска болница. Но според гражданската инициатива зад проекта той е само на хартия.

„Освен да заявим Националната детска болница като приоритет, следва все пак да заложим пари за нейното изграждане. В момента сме на етап, в който си задаваме въпроса не кога, а дали въобще има намерение за изграждането на Национална детска болница”, каза Мария Брестничка, Гражданска инициатива „За истинска детска болница", Национална мрежа за децата.

След запитване на NOVA от Здравната инвестиционна компания заявиха, че нямат нужда от допълнителни средства в бюджета, тъй като парите по техните сметки ще им стигнат до края на годината за разходи като проектиране и контрол.

„47 милиона са 12% от прогнозната сума от 380 милиона. С 12% няма как да направим Национална детска болница”, каза Брестничка.

Притеснени са и от Столичната община заради един от ключовите етапи около изграждането ѝ – Околовръстния път от „Бояна” до „Люлин”, по който пациентите ще трябва да стигат до болницата, когато тя бъде построена.

„Ако през 2026 г. ще има някакви подготвителни действия, то поне през 2027 и 2028 г. трябва да има заложени средства за финансиране в държавния бюджет”, каза Георги Клисурски, зам.-кмет на Столична община с направление „Финанси”.

В края на миналата година от Агенция „Пътна инфраструктура” поеха ангажимент да започнат разширяването на трасето най-късно до 1 юли 2027 г.

„Отчуждаваме терени, за да свържем Околовръстния път с общинския път до самата болница, така че просто се надяваме и държавата да свърши своята част. От „Бояна” до „Люлин” този участък в момента се изминава за около 40 минути. Когато вече има разширение на Околовръстния път, разстоянието ще може да се изминава за около 10 минути”, каза Клисурски.

От Министерството на финансите съобщиха за NOVA, че макар това да не се вижда, в прогнозата до 2028 г. има предвидени средства за Детската болница.