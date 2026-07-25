Британското външно министерство предупреди гражданите, които планират лятна почивка в чужбина, за опасност от пожари в редица популярни туристически дестинации. Предупреждението идва след смъртта на седем британски граждани при пожар в испанската област Андалусия.

Заради високите температури британските власти съветват туристите да бъдат особено внимателни при пътувания до Франция, Испания, Кипър, Италия и Турция. Препоръчва се на летовниците да сключат туристическа застраховка, тъй като при възникване на пожари е възможно да се наложи промяна на маршрута или да не успеят да достигнат до предварително резервираното място за почивка.

Пожарите създават проблеми и във Великобритания. Една от популярните летни атракции – пътуванията с исторически парни влакове – беше временно преустановена в най-горещите дни. Сред локомотивите, за които е имало подозрения, че са причинили пожар, е и известният „влак на Хари Потър“.

Огромен пожар край Париж блокира жп линии и магистрали (ВИДЕО)

В Единбург пожар избухна на улица „Принсес“ – едно от най-популярните места в града, посещавано от множество туристи. Огънят е пламнал в ранните часове на сутринта, но според пожарникари, ако инцидентът се беше случил през деня, щеше да създаде сериозни проблеми за трафика, обществения транспорт и туристическия поток.

Огнеборците предупреждават, че високите температури, старите сгради и увеличаващият се брой туристи усложняват работата им.

В района на Пийк Дистрикт фермер е подал сигнал, че за една година е трябвало да се справи с над 80 пожара в имота си. Шест от тях са излезли извън контрол и за гасенето им се е наложила намесата на пожарната служба на графство Дарбишир.

По думите му между Великден 2025 г. и Великден 2026 г. са били прекарани над 400 часа в борба с пожари и подпалвания, причинени от хора, които къмпингуват сред природата. Заради трудния достъп до някои от мочурищата се е наложило да бъде сключена и допълнителна застраховка за хеликоптерно покритие при пожар.

На фона на повишения риск британските власти започнаха информационна кампания в социалните мрежи с инструкции как хората да се предпазват от пожари и как да реагират при възникването им. Пожарната служба на Шотландия призова хората, които прекарват време сред природата, да бъдат отговорни. Специално внимание се обръща на използването на барбекюта за еднократна употреба. Те трябва да бъдат напълно изгасени и изхвърляни на безопасни места, за да не се превърнат в причина за пожар.

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