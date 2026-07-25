Над 500 български духовници са били подложени на жестоки репресии в годините след 1944 г. Някои от тях са били убити и хвърлени в неизвестни гробове.

Във финалното за сезона издание на „Темата на NOVA“ журналистът Ева Костова и операторът Георги Георгиев разказват историите на духовници, станали жертви на тоталитарния режим. Документалният разказ проследява съдбите на хора, преследвани заради вярата си, както и на техните семейства.

„Темата на NOVA”: Гора в пламъци (ВИДЕО)

Наследници на убити и изчезнали духовници и до днес търсят информация за близките си. Историците също продължават да изследват архивите, които често оставят повече въпроси, отколкото отговори.

Гледайте „Отведени от храма“ в „Темата на NOVA“ на 24 юли, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.