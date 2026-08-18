Регионалният министър Иван Шишков е поискал справка за всички подписани договори от ВиК дружествата, за да се види „къде са изтичали парите”. Това обяви той на брифинг в Плевен.

„Очаквайте в четвъртък една сериозна пресконференция за големи течове. През ВиК холдинга е имало течове, които са касаели покупката на електричество, което също засяга цената на водата. Но нека да изчакаме. Мисля, че в четвъртък ще бъде готов с пресконференцията. Прокурорска до прокурорска преписка - това ни очаква. Абсолютно сигурно е”, каза Шишков.

„Нали не смятате, че ситуацията с Шумен и водопровода ще се размине без прокурорска преписка?”, обърна се той към журналистите. „Надяваме се единствено прокуратурата да започне да работи. Защото и магистралата „Хемус“ е там, и сега се оказва, че голяма част от ВиК сектора точно в тази Северна България и тя ще отиде там. Като че ли в този регион умишлено някой просто се е старал единствено и само да краде, а не да изгражда и не да прави нещо смислено”, заяви министърът.

За проблемите с водоснабдяването в Плевен се взимат дългосрочни и средносрочни мерки, допълни Шишков. В момента се прави възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва и Ловеч, и Плевен.

„Водата със сигурност не е евтина за българските граждани, защото, когато не се правят смислени ремонти, когато не сме ползвали пълноценно европейските пари, разбира се, че от една страна ще се вдига цената на водата, от друга страна не сме постигнали нужните ефекти”, каза Шишков.

Водата със социално поносима цена

Министърът напомни, че това е въпрос, залегнал и в Закона за ВиК. „Търсим социално поносимата цена, но от друга страна трябва да правим вложенията във ВиК сектора. Така че тепърва много работа предстои и се надявам, че до няколко години този проблем ще бъде забравен”, каза Шишков.

Редактор: Ина Григорова