Четирима души загинаха на място при удар в тир в петък. В четвъртък отново автомобил се блъсна в тир, но на друго място в страната. Засега липсват данни, които да обяснят навлизането на леките автомобили в насрещната пътна лента. Дали е заспиване, разсейване или умора, факт е, че пътнотранспортните произшествия са настъпили в лентата за насрещно движение, а водачите на товарните автомобили до последния момент са се опитвали да избегнат удара. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" към ГДНП в ефира на "Интервюто в Новините на NOVA".

Той даде следния съвет при пътуване - да не се подценява ситуацията на пътя и умората в шофьора.

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Близкаков коментира още случая с цистерната, превозваща 20 000 литра пропан-бутан с износени гуми и липсващи болтове. Той беше категоричен, че няма как водачът да не знае за липсващите болтове. И допълни, че ще бъде извършена проверка на всички транспортни средства на фирмата, собственик на цистерната.

Близкаков каза, че има съвсем леко увеличение на пътнотранспортните произшествия с участие на товарни автомобили спрямо същия период на миналата година. Той допълни, че проверките са много. Само от началото на месеца са проверени над 260 000 превозни средства. Състевени на място са над 110 000 фиша и актове, също толкова са и електронните фишове за превишена скорост.

Инспекторът обясни, че се прилагат комбинирани мерки за безопасност на пътя. Например днес от 16:00 часа започна ограничаването на движението на тежкотоварните автомобили.

"Обнадеждаващо е, че въпреки по-големия брой проверки нарушенията, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества, са намалели. Не така стоят нещата при техническите неизправности – само от началото на юли са над 6000, а 121 от тях са опасните. Тези превозни средства са отстранени от движение. Нарушенията са най-различни, включително и при индивидуалните превозни средства", допълни Близнаков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова