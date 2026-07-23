Зоопаркът в Берлин показа най-новото си попълнение - бебе африкански мравояд, вид, известен още като тръбозъб. Малкото беше заснето при първото си мерене след раждането си. Кантарът показа внушителните три килограма тегло, заявиха от ръководството на зоологическата градина в германската столица.

То се появи на бял свят на 11 юли и е втората рожба на майката Мемфис и бащата Кито. Полът му обаче все още не е установен. Бебето има по-голяма сестра на име Фрида, родена през април миналата година.

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Засега малкото е под нежните грижи на майка си в специално ограждение. От ръководството на зоопарка се надяват скоро посетителите да могат да видят малкото и извън клетката му, като решението кога то ще бъде изведено навън зависи изцяло от Мемфис.

Африканските мравояди се раждат сравнително дребни, но като възрастни могат да достигнат тегло до 65 килограма. Те са нощни бозайници, разпространени в Африка, хранят се главно с мравки и термити и при отглеждане в плен могат да доживеят до 23-годишна възраст.

Редактор: Станимира Шикова