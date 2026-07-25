Над половин тон незаконно уловена черна мида и забранени уреди за риболов бяха иззети при акция на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във Варненския залив. Проверката е извършена рано сутринта, като инспекторите са заловили бракониери с две лодки, натоварени с мидата, добита от забранените за улов канали край Варна.

След акцията министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че уловът в района е абсолютно забранен заради компрометираното качество на водата и риск за безопасността на храните.

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Снимка: Министър на земеделието

„Искаме туристите по Черноморието да консумират качествена и безопасна българска черна мида, която идва от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста“, подчерта министърът.

Освен над половин тон незаконно добита черна мида, проверяващите са открили и дънно тралиращо средство - вид риболовно оборудване, чието използване в момента е забранено. По думите на Абровски подобни съоръжения не само унищожават популацията на бялата мида, но и нанасят сериозни щети върху морските местообитания.

Заради подобни нарушения Министерството на земеделието и храните ще настоява за значително по-строги санкции.

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Снимка: Министър на земеделието

„Сегашните глоби, които достигат до 2000 евро, са прекалено ниски“, заяви министърът и уточни, че амбицията на правителството е максималният размер на наказанията да бъде увеличен.

Абровски отбеляза още, че във Варна има само едно предприятие, което разполага с необходимите мощности за пречистване и подготовка на черна мида за консумация. По думите му Министерството на земеделието, ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните ще работят за зониране на Черноморието, така че добивът на аквакултури да се извършва единствено в разрешените и безопасни райони.