Подводни претърсвания, разпоредени от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), наскоро показаха, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да е просто пясък.

Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за култивирани черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине.

Проектът за създаване на фермата за миди е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна финансова помощ с краен срок за завършване септември 2021 г. Фермата е започнала дейност през юли 2021 г. Експерт от Института по океанология във Варна е посочен като автор на технологичния проект, но разследването показа, че експертът нито го е изготвил, нито го е подписал.

След искане за окончателно плащане, проверка на място, извършена през август 2021 г. от Държавен фонд „Земеделие“, е установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите идентифицираха само четири гранични буя, маркиращи мястото, докато подводните съоръжения не можаха да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на Европейската прокуратура, на 1 октомври 2025 г. беше извършена инспекция на морското дъно – обхващаща площ от 240 000 квадратни метра – от следователи и водолази от „Гранична полиция“ – Бургас, използвайки както подводни, така и въздушни дронове. Три повърхностни буя са били разположени на определените координати, но не са били свързани помежду си, а един липсвал. Подводните видеозаписи не разкрили доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно е бил видян само пясък.

