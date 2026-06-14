Швейцарците гласуват на референдум дали населението на страната да бъде ограничено до 10 милиона души до 2050 година. Ако предложението бъде прието, правителството ще наложи ограничения върху имиграцията при достигане на 9,5 милиона жители.

Ако броят им надхвърли 10 милиона преди 2050 г., страната ще трябва да прекрати споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на хора. Това от своя страна може да ограничи достъпа ѝ до единния европейски пазар.

Швейцария ще решава дали да ограничи населението си до 10 млн. души

Поддръжниците на идеята смятат, че мярката ще намали натиска върху жилищния пазар и обществените услуги. Според противниците ѝ обаче, тя може да доведе до недостиг на работна ръка и проблеми в отношенията с ЕС.

Според последните социологически проучвания 52% от гражданите са против предложението, а 45% го подкрепят.

Редактор: Мария Барабашка