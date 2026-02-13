Швейцария ще гласува за ограничаване на населението си до 10 милиона души до 2050 г. Това е план на дясната Швейцарска народна партия (SVP), който противопоставя ограниченията върху имиграцията на нуждите от работна сила. Правителството съобщи, че страната ще проведе референдум това лято, за да реши дали да се въведе лимит на населението.

Поддръжниците на инициативата, водени от национал-консервативната Швейцарска народна партия, която има най-много места в парламента, събраха достатъчно подписки, за да поставят въпроса на общонародно гласуване на 14 юни. Федералната статистическа служба съобщава, че населението на Швейцария е било 9,1 милиона души към края на третото тримесечие на 2025 г.

Хората, родени в чужбина, са съставлявали около 30% от това население през последните години. Повечето са дошли от страни от ЕС и някои са придобили швейцарско гражданство. Предложението ще вкара в закона правилото, че постоянното население на Швейцария - включително както швейцарски граждани, така и чужденци с разрешителни за пребиваване - не трябва да надвишава 10 милиона до 2050 г.

Ако населението достигне 9,5 милиона преди това, правителството ще предприеме мерки за ограничаването му, като промени в процедурите за предоставяне на убежище, обединяване на семействата, издаване на разрешителни за пребиваване и преговори по международни споразумения. Поддръжниците казват, че идеята е да се помогне за опазването на околната среда, природните ресурси, инфраструктурата и социалната система от натиск, причинен от растежа на населението.

Критиците от по-голямата част на политическия спектър твърдят, че се опростява прекалено сложен въпрос. Те посочват, че Швейцария често разчита на чуждестранни работници в болници, хотели, строителството и университетите, и че всякакви ограничения върху миграцията и свободното движение на хора биха нарушили съществуващите международни ангажименти.

В продължение на години SVP се опитва да ограничи миграцията в богатата алпийска страна, но с ограничен успех. Референдум от 2016 г. за автоматично депортиране на имигранти, признати за виновни за дребни нарушения, и предложение от 2020 г. за край на свободното движение с ЕС не успяха на изборите. Швейцария е част от Шенгенската зона в Европа, създадена преди повече от четири десетилетия, която обединява около 29 държави, позволяващи безвизово придвижване.

Повечето са членове на ЕС, но Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн не са. Зоната обединява около 450 милиона души.

