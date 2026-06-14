Въпросът вече не е дали изкуственият интелект ще промени градовете ни, а колко бързо и кои от тях ще бъдат първи. Кметовете на 10 от най-големите градове в света, от Бостън до Токио, вече са се обединили във форум, който да определи как точно изкуственият интелект ще бъде използван, за да ги превърне в градове на бъдещето. С това обаче идва и въпросът за вече загубените работни места, както и за тези, които предстои да бъдат съкратени.

Безпилотните коли, роботите куриери, готвачи, опаковчици и сервитьори вече са част от ежедневието. В Маями безпилотните таксита са хит, като роботаксито на Google вече извършва над 500 хиляди платени пътувания всяка седмица в над 10 американски града. Компанията планира да разшири услугата до летище „Маями Интернешънъл“ и да добави магистрални маршрути.

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„Няма проблем. Всяка компания си има клиенти и, повярвайте ми като ви кажа, слънцето е за всички”, това коментира шофьор на такси относно конкуренцията с безпилотните автомобили.

Само през 2025 година изкуственият интелект е елиминирал напълно над 54 хиляди работни места в Съединените щати, но реалният брой е много по-висок. Проучване на Бостънския университет предвижда до края на 2026 година роботите да заемеат около 2 милиона позиции само в производствения сектор.

В Маями роботите не само доставят храна, но и участват в нейното приготвяне. Автономната кухня позволява изключително широка гама от ястия да бъдат приготвяни по заявка на почти всеки тип локация. Площта ѝ е между 10 и 15 квадратни метра, като при нея не е необходимо улавяне на мазнините или вентилация.

„Въведохме роботите, за да ни помагат с персонала. Използваме ги основно за разнасяне – те изнасят храната от кухнята и прибират мръсните чинии към съдомиялната машина. Просто са толкова ефективни, движат се бързо и са изключително полезни в натоварените часове”, това коментира представител на ресторант в САЩ и допълва, че роботите не се обаждат болни и не се оплакват.

Големите хотели също залагат на внедряването на роботизирани системи. На този етап икономисти, инвеститори и анализатори все още не успяват да отговорят на въпроса какво ще работят милионите хора, чиито работни места ще бъдат напълно превзети от технологиите.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Мария Барабашка