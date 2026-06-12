Авиокомпаниите ще бъдат лишени от правото да таксуват родители, за да седят до децата си. Това предвижда новата реформа на правата на пътниците в ЕС.

Държавите от ЕС искаха да намалят компенсациите, които авиопревозвачите в момента трябва да плащат при отменени полети и големи закъснения. Плановете обаче бяха изоставени след месеци на преговори и силна съпротива от евродепутатите.

Опитът на Европейския парламент да забрани на авиокомпаниите да таксуват ръчния багаж също беше изоставен. Вместо това ще бъде въведено изискване сайтовете за продажба на билети да показват цени, които включват ръчен багаж. „Успешно защитихме правата на въздушните пътници“, заяви германският евродепутат Ян-Кристоф Йетйен, участвал в преговорите.

След преговорите в ЕС: Какви ще са компенсациите при закъснения и анулирани полети

Реформата, подготвяна повече от десетилетие, запазва действащата в Европа система за компенсации. Тя дава право на пътниците на обезщетение между 250 и 600 евро, или 291 до 699 долара, в зависимост от разстоянието на полета, при закъснения от три часа или повече. Авиокомпаниите се оплакваха, че това им носи сериозни разходи и често ги кара да отменят полети, вместо да ги изпълняват с голямо закъснение заради последиците върху графиците. Тази позиция беше подкрепена от 27-те държави членки, които миналата година се опитаха да прокарат промени, допускащи по-дълги закъснения и по-ниски обезщетения чрез рядко използвана ускорена процедура.

Това обаче предизвика съпротива от различни политически групи в Европейския парламент, чието одобрение беше необходимо за приемането на промените. Само дни преди крайния срок за компромис представителите на държавите от ЕС решиха да се откажат от тази част от предложението на свое заседание. Те се договориха за текст, който се ползва с широка подкрепа сред евродепутатите и проправя пътя за предварителното му одобрение в понеделник. Това ще въведе и други промени, включително забрана авиокомпаниите да начисляват такси за поправка на правописни грешки в резервациите и за настаняване на деца под 14 години до родителите им.

Реформата трябва да бъде официално приета от държавите членки и евродепутатите, преди да влезе в сила.

Редактор: Дарина Методиева