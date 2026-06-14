Частични кметски избори се провеждат в неделя. Хора гласуват в 13 населени места в България. Причините - предсрочно прекратени мандати, овакантено кметско място заради участие в служебното правителство и дори влязла в сила присъда.

⇒ Столичния район "Средец"

Шестима кандидати се борят за кметско място на столичния район "Средец”. Избраният ще довърши мандата и ще оглавява кметството до есента на следващата година. Предишният кмет подаде оставка, за да стане част от служебното правителство на Андрей Гюров.

Избирателна активност на частичните местни избори в столичния район “Средец” към 11:00 е 1,63% или около 457 души, по данни на СИК. Право на глас имат 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци, които ще могат да упражнят своя вот в общо 43 секции в "Средец".

"Това, което определя районния кмет е какво ще се случва в района, какви проекти ще се изпълняват и защитава гражданите пред централната власт на София", споделя избирател.

По думите на друг избирател има проблем с боклука в района. "Живея в центъра на София и е доста мръсно", казва тя.

⇒ с. Подайва

Причината за изборите днес е, че кметът на селото е починал. Три досъдебни производства за купуване на гласове са образувани преди частичните избори за кмет в исперихското село. На 11 юни е установено, че двама души са придружавали други шестима души за изваждане на лични документи, които те са заплатили. Разследването до тук показва, че са получили имотна облага, за да гласуват за определен кандидат.

До този час избирателната активност е около 20%. Хората очакват новият кмет да облагороди населеното място.

"До момента няма нито едно нарушение, всичко протича спокойно. Всички членове на избирателни комисии са се явили при началото на изборния ден", каза председателят на ОИК Светла Димова.

⇒ с. Бата

Жителите на поморийското село Бата също избират кмет, след като досегашният беше отстранен заради влязла в сила присъда. Георги Георгиев беше осъден за купуване на гласове.

Престъплението на бившия кмет е от 2021 г. по време на тогавашните парламентарни избори. Върховният касационен съд потвърди присъдата му през миналата година, а през февруари тази година той беше отстранен от поста си.

За кметския пост днес се борят трима кандидати – един мъж и две жени. Любопитен детайл е, че едната от дамите е дъщерята на бившия кмет, като самият Георги Георгиев е представител на инициативния комитет, който я издига. Другата кандидатка е досегашната му секретарка.

Изборният ден протича спокойно. Към обяд близо 20% от избирателите са упражнили правото си на глас в двете отворени секции. Повечето от гласоподавателите предпочитат да използват хартиени бюлетини вместо машини. Жителите на село Бата изразяват надежда, че който и да спечели вота, ще се заеме с подобряването на инфраструктурата в населеното място.

Репортер: Елена Танева