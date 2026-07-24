Тази зима Джони Деп ще се бъде скъперникът Ебенизер Скрудж, а коледните подаръци вече започнаха. Сред тях е първия трейлър на новия филм „Ебенизер”. Лентата е базирана на романа на Чарлз Дикенс "Коледна песен".

Краткото видео започва с повторното представяне на Деп с някои от неговите култови роли, след което той, в ролята на своя герой, казва: „Хубаво е да се завърна". Ебенизер е намусен, с черен цилиндър и бастунче. Филмът комбинира мрачната атмосфера с характерния за Деп черен хумор и не на последно място коледния дух.

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В лентата, която е под режисурата на Ти Уест, участват сър Иън Маккелън, Рупърт Гринт, Сам Клафлин, Дейзи Ридли и Андреа Райзбъро, Трамел Тилман, Чарли Мърфи, Артър Конти и Ели Бамбър. А сценарият е дело на Натаниъл Харпърн.

Феновете на Деп получиха още един предварителен коледен подарък. Актьорът от „Карибски пирати” се появи по време на Comic-Con в Сан Диего, преобразен като героя си и напълно пресъздаващ неговия дух на фона на специално изградена за филма сцена. Той дори влезе в реплики и закачки с хората пред инсталацията.

Джони Деп влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в нова адаптация на "Коледна песен"

Премиерата на „Ебенезер“ ще бъде по кината на 13 ноември.

Редактор: Цветина Петрова