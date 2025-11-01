Джони Деп с нова роля. Звездата от "Карибски пирати" този път ще бъде Ебенизър Скрудж в нова адаптация на "Коледна песен" на Чарлз Дикенс.

Деп е истински майстор на невероятните образи, доказателство за което са Лудия Шапкар от "Алиса в страната на чудесата", Едуард Ножиците, Джак Спароу, Барнабас Колинс от "Тъмни сенки", Суини Тод, Конника без глава от "„Слийпи Холоу“ и много, много други герои, останали в пантеона на киното.

Снимка: Getty Images

Новата лента е със заглавие „Ebenezer: A Christmas Carol“, режисьор е Ти Уест, а сценарист - Натаниел Халпърн. На този етап е потвърдено участието и на Андрея Райзбъро, позната на публиката от филмите „Забвение“, „Бърдмен“, „Гняв“ и други.

Филмът трябва да излезе по кината през ноември 2026 година.

Класическата история на Чарлз Дикенс е претърпяла редица преразкази през годините, включително историята за възрастен скъперник, посетен от призрака на бившия си бизнес партньор, както и от духовете на Минала Коледа, Настояща Коледа и Коледа, която предстои.

Това е и вторият филм за „Коледна песен“, обявен тази година. Другата лента е под режисурата на Робърт Егърс, а в нея ще участва Уилем Дефо, който също ще изиграе образа на Скрудж.