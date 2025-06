Обръщайки се назад към връзката си с бившата си съпруга Амбър Хърт и последвалото дело за клевета срещу нея, Джони Деп откровено говори за този период от живота си. В интервю за The Sunday Times звездата от „Карибски пирати” нарече себе си „манекен за краш тест за движението #MeToo”. Повод е първоначалните обвинения на Хърд срещу него през 2016 г., когато тя подаде молба за развод и го обвини в домашно насилие.

Джони Деп спечели делото срещу Амбър Хърд

Обвиненията водят до две публично разгласени съдебни дела. През 2018 г. Деп заведе дело за клевета срещу The Sun, след като британският таблоид го нарече „бияч на съпруги“. Актьорът загуби делото, а съдът в процеса през 2020 г. постанови, че характеристиката на The Sun е „съществено вярна“.

Снимка: Getty Images

През 2019 г. Деп заведе дело срещу Хърт за клевета заради нейна статия в The Washington Post, в която се определи като „фигура, символизираща домашно насилие“. След шумния процес през 2022 г., който беше излъчен публично, съдебните заседатели осъдиха Хърт по всички три обвинения в клевета. Хърд спечели един от трите иска, които беше завела.

Относно решението си да заведе делата и да изложи личния си живот на показ, Деп сподели, че нещата са отишли твърде далеч.

„Всички казваха: ‘Ще отмине!’ Но не можех да вярвам на това. Какво ще отмине? Измислицата, разпространена по свята? Не, няма да отмине. Ако не се опитам да кажа истината, ще изглежда така, сякаш наистина съм извършил действията, в които ме обвиняват. А децата ми ще трябва да живеят с това. Техните деца. Деца, които съм срещал в болници. Затова нощта преди делото във Вирджиния не бях нервен. Ако не трябва да учиш реплики, ако просто казваш истината?”, сподели актьора от „Чарли и шоколадовата фабрика”.

Деп добави, че е знаел, че „нищо от това няма да е лесно“, но си е казал, че ще се бори до "горчивия край".

Актьорът също така посочи, че преживяването му е предшествало #MeToo и затова хората не са го подкрепили. Хаштагът и движението на активистката Тарана Бърк обаче са основани през 2006 г., а по-късно се преместват в пространството на развлекателната индустрия около 2017 г., същата година, в която New York Times и The New Yorker публикуват разкрития за вече опозорения магнат Харви Уайнстийн .

„Ще ви кажа какво боли. Има хора, и се сещам за трима, които ме изцапаха. Тези хора бяха на партитата на децата ми. Играеха с тях. Разбирам хората, които не можеха да се застъпят за мен, защото най-плашещото за тях беше да направят правилния избор“, каза той.

Снимка: Getty Images

„Бях преди #MeToo. Бях като манекен за краш тест за #MeToo. Беше преди Харви Уайнстийн. И аз понесох всичко", каза още актьора.

След делата, звездата от „Алиса в страната на чудесата“ се сблъска и с трудности в кариерата си. По-рано той сподели, че Warner Bros са го помолили да напусне франчайза „Фантастични животни“, след като загуби делото срещу The Sun. Деп също заяви, че няма да се върне към франчайза „Карибски пирати“, тъй като от Disney са прекъснали отношенията с него след обвиненията.

Движението #MeToo придоби широка известност, след като Уайнстийн беше обвинен в сексуални посегателства в публикация на The New York Times през 2017 г., година след първоначалните обвинения на Хърд срещу Деп.