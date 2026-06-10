Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване”. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов.

Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в Българския енергиен холдинг (БЕХ), които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания.

Министерският съвет обсъжда промени в НОИ и „Информационно обслужване“

Редактор: Мария Барабашка